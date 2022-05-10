«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Медиазоны»* о «спецоперации» на Украине

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» заблокировал подкаст «Медиазоны»* о российской «спецоперации» на территории Украины. Об этом издание cообщило на своем сайте.

Доступ к подкасту заблокировали по требованию Роскомнадзора. На удалении аудио настояла Генпрокуратура, решение было принято 9 мая. Каким образом подкаст нарушил законодательство России, не уточняется.

Ранее «Яндекс» уже удалил ссылки на сайт «Медиазоны»*, а также других изданий, которые были заблокированы за освещение военных действий. Кроме того, «Яндекс Музыка» в апреле заблокировала доступ к подкасту Русской службы Би-би-си под названием «Что это было».

Этот подкаст, как и проект «Медиазоны», рассказывал о событиях на Украине. Роскомнадзор заблокировал также сайты медиа из‑за «систематического распространения фейков».

* «Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.