Глава Марий Эл Александр Евстифеев досрочно сложит свои полномочия

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев досрочно сложит свои полномочия. Чиновник сообщил о решении уйти в отставку в личном телеграм-канале.

Евстифеев написал, что «в связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл» обратился к Владимиру Путину с просьбой принять отставку. Глава региона выразил благодарность президенту за доверие и «неоценимую заботу о республике».

Политик также поблагодарил жителей Марийского края за поддержку начинаний, а также «все общественные и политические силы за слаженную командную работу». «Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится», — добавил он.

Евстифеев стал уже пятым за день руководителем субъектов Российской Федерации, которые заявили о своем уходе с должностей. Губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей также решили уйти в отставку. Глава Рязанской области сообщил, что не станет переизбираться повторно на свой пост.