В Киеве переименуют пять станций в рамках «дерусификации метро»

В Киеве проведут «дерусификацию метро». В рамках этой акции будут переименованы пять станций подземки. Об этом сообщили на официальном портале администрации украинской столицы.

Более 170 тыс. горожан проголосовали за новые названия станций. Они поддержали решение переименовать «Берестейскую» станцию в «Бучанскую», «Площадь Льва Толстого» — в «Василия Стуса», «Героев Днепра» — в «Героев Украины».

Кроме того, станцию метро «Минская» решено назвать «Варшавской», а станцию «Дружбы народов» переименовать в «Ботаническую». Новые названия должен утвердить теперь Киевский городской совет.

На Украине после начала российской «спецоперации» начали изменять названия улиц и населенных пунктов, связанные с Россией и СССР. Также в стране демонтируют памятники, посвященные страницам российской истории.