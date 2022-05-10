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Black Midi показали клип «Welcome to Hell» и анонсировали новый альбом «Hellfire»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:40

Британская экспериментальная группа Black Midi показала новый клип «Welcome to Hell» и анонсировала третий альбом «Hellfire». Об этом сообщает Stereogum.

Над видео работал шведский аниматор Густав Хольтенас, прежде уже создававший клипы для Black Midi, сотрудничавший с Iron Maiden, шведскими инди-проектами Holy и Swords, а также с Катей Шилоносовой из Glintshake.

«Если [предыдущая пластинка Black Midi] „Cavalcade“ была драмой, то „Hellfire“ — это эпическое кино в жанре „экшен“», — заявил фронтмен коллектива Джорди Грип. Релиз нового полноформатника намечен на 15 июля.

Альбом «Cavalcade» увидел свет в мае 2021 года. В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков — тогда у них было всего три записанных трека.

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