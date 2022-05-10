HBO показал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

Ролик представил первые кадры из продолжения научно-фантастического шоу, которое выйдет 26 июня. На них зрители смогли увидеть Мэйв, Долорес, Клементину, Шарлотту, Бернарда и Человека в черном.

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Его опубликовали на ютьюб-канале HBO.

В четвертом сезоне, как ранее отмечала соавтор «Мира Дикого Запада» Лиза Джой, будут представлены несколько новых миров. Какими они будут, пока неясно. Ожидается также появление новых актеров, среди них будут звезды сериала Джой «Воспоминание».

HBO описывает предстоящий сезон как «мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на земле». Посмотреть новые серии можно будет на телеканале HBO и стриминговой платформе HBO Max.

Сериал «Мир Дикого Запада» вышел на HBO в 2016 году. Он рассказал о футуристическом парке развлечений, населенном человекообразными андроидами. Второй сезон шоу вышел в 2018 году, третий — в 2020 году. «Афиша Daily» писала подробно обо всех эпизодах третьего сезона.