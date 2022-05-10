В ООН заявили, что официальное число жертв на Украине меньше реального на тысячи человек

В ООН заявили, что официальное число жертв среди мирного населения Украины меньше реального на тысячи человек. Об этом сказала глава Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в стране Матильда Богнер, передал «Коммерсант».

По словам Богнер, специалисты ООН пока не подтвердили все смертельные случаи. Особенно сложно получить данные об умерших в Мариуполе, заявила представитель ООН. Она также отметила, что большинство людей погибло от «оружия взрывного действия с большой площадью поражения».

«Что касается масштабов нарушений со стороны украинских сил, хотя масштабы обвинений в адрес российских сил значительно выше, мы также документируем нарушения со стороны украинцев», — добавила Богнер.

Накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало о гибели на территории Украины 3381 мирного жителя, в том числе 235 детей. Ведомству известно также о 3680 раненых среди гражданских лиц.