Рязанский губернатор Николай Любимов не будет переизбираться на новый срок

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет переизбираться на пост главы региона. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Любимов сообщил, что приближается срок окончания его полномочий. Он намерен продолжить работу на новом посту, но не раскрыл подробности.

14 февраля 2017 года Владимир Путин назначил Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области, 18 сентября 2017-го он был избран губернатором.

Ранее сегодня, 10 мая, об отставке сообщили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Первый заявил, что намерен «сосредоточиться на другом направлении работы», второй планирует продолжить работу на федеральном уровне, третий отметил, что является одним из наиболее возрастных губернаторов (в январе ему исполнилось 65 лет), поэтому «нужно давать дорогу молодым».