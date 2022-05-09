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Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:14

Стриминговая платформа Netflix показала трейлер третьего сезона анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». Ролик появился на ютьюб-канале сервиса.

В ролике показаны кадры из всех короткометражек, которые войдут в грядущий сезон. Всего создатели запланировали девять серий. Как и прежде, они будут сняты разными режиссерами, выполнены в разной стилистике и не связаны между собой сюжетно. Выход первой короткометражки намечен на 20 мая.

Продюсерами продолжения, как и первых двух частей, выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер. Тизер третьего сезона, вышедший 20 апреля, был смонтирован в основном из кадров предыдущих двух сезонов.

Первый сезон сериала вышел на стриминговой платформе Netflix весной 2019 года. Тогда Netflix показывал, как создавалась анимация для шоу. В 2021 году у проекта появился второй сезон. В мае, вместе с выходом третьего сезона, ожидается релиз арт-бука с концептами шоу.

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