Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

В ролике показаны кадры из всех короткометражек, которые войдут в грядущий сезон. Всего создатели запланировали девять серий. Как и прежде, они будут сняты разными режиссерами, выполнены в разной стилистике и не связаны между собой сюжетно. Выход первой короткометражки намечен на 20 мая.

Продюсерами продолжения, как и первых двух частей, выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер. Тизер третьего сезона, вышедший 20 апреля, был смонтирован в основном из кадров предыдущих двух сезонов.

Первый сезон сериала вышел на стриминговой платформе Netflix весной 2019 года. Тогда Netflix показывал, как создавалась анимация для шоу. В 2021 году у проекта появился второй сезон. В мае, вместе с выходом третьего сезона, ожидается релиз арт-бука с концептами шоу.