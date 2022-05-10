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Япония ввела санкции против Мишустина и еще 130 человек

Денис Ламехов
Сегодня в 9:04

Власти Японии расширили санкционные списки и включили туда более 130 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Так, в обновленный перечень попали премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности Рашид Нургалиев, руководство ЛНР и ДНР, а также родственники Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают заморозку активов и другие ограничения.

Среди попавших под рестрикции юридических лиц — оборонный концерн «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». На них наложены экспортные санкции.

Ранее Япония ввела в отношении России ряд санкций, включая персональные ограничения против Владимира Путина, заморозку активов физлиц и компаний.

Всего на данный момент в санкционные списки Японии входят более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

В ответ Россия запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, а также другим высокопоставленным чиновникам и министрам. Всего в списке 63 фамилии.

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