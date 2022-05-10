В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 4531 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». В последний раз прирост заболевших составлял меньше 5000 случаев в сутки 3 сентября 2020 года — тогда выявили 4995 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 309. За ним следуют Москва, Волгоградская, Челябинская, Воронежская и Нижегородская области.