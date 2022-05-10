В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 4531 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». В последний раз прирост заболевших составлял меньше 5000 случаев в сутки 3 сентября 2020 года — тогда выявили 4995 новых пациентов с COVID-19.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 309. За ним следуют Москва, Волгоградская, Челябинская, Воронежская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 237 227. За сутки умер 101 человек, за весь период — 377 150. Выздоровели 5014 человек, за все время — 17 614 371. Число госпитализаций за сутки составило 1000.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом составило 517,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,6 млн), Франция (28,9 млн), Германия (25,4 млн) и Великобритания (22,1 млн).