перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO показал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» 14:23
В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса 14:14
Black Midi/YouTube
Black Midi показали клип «Welcome to Hell» и анонсировали новый альбом «Hellfire» 13:40
На Первом канале показали фото Бонни и Клайда среди снимков пар, разлученных войной 13:36
Парламент Литвы единогласно признал Россию «государством, осуществляющим терроризм» 12:44
Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко 12:28
Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 млн долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории 11:11
Million Dollaz Worth of Game/YouTube
NYT: Янг Таг арестован в США по обвинению в создании банды, участвовавшей в убийствах и грабежах 10:10
Япония ввела санкции против Мишустина и еще 130 человек 9:04
Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile выпустила сингл «Thin Thing». Дебютный альбом — 13 мая Вчера в 20:46
Умер сын Ника Кейва Джетро Лэзенби. Ему был 31 год Вчера в 20:24
Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы» Вчера в 19:14
Парад Победы в Москве, «мощная кибератака» на RuTube и другие новости дня
Вчера в 18:55 дайджест
Записи с любительских камер и надувные фигуры в новом клипе Arcade Fire Вчера в 17:55
Япония пообещала поэтапно отказаться от российской нефти Вчера в 17:15
Фото: Райан Гослинг в образе сверхсекретного агента ЦРУ из нового фильма «Серый человек» Вчера в 16:35
bellesglasgow/YouTube
Belle and Sebastian опубликовали клип «Talk to Me, Talk to Me». Его сняли 15-летние сестры Вчера в 16:18
Латвия запретила въезд Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой Вчера в 15:14
В нескольких российских городах улицы назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко Вчера в 15:11
Кендрик Ламар выложил пятую часть «The Heart». Это его первый сингл за четыре года Вчера в 14:27

В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса

Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

За последние сутки в России выявили 4531 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». В последний раз прирост заболевших составлял меньше 5000 случаев в сутки 3 сентября 2020 года — тогда выявили 4995 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 309. За ним следуют Москва, Волгоградская, Челябинская, Воронежская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 237 227. За сутки умер 101 человек, за весь период — 377 150. Выздоровели 5014 человек, за все время — 17 614 371. Число госпитализаций за сутки составило 1000.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом составило 517,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,6 млн), Франция (28,9 млн), Германия (25,4 млн) и Великобритания (22,1 млн).

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить