Новое гражданство Дурова, отмена концертов «Машины времени» и другие новости дня

МИД России закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Петербурге и Пскове. Одной из причин называется покрывательство этими странами «преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева. А также внесла в черные списки еще 26 россиян, включая глав РЖД и концерна «Калашников», высокопоставленных военных.

Опрошенные Центробанком экономисты из 27 организаций, включая НИУ ВШЭ и JPMorgan, допустили разгон годовой инфляции в России до 22%. Это хуже мартовских прогнозов, опубликованных после введения первых жестких санкций.

Павел Дуров получил гражданство ОАЭ, пишет Forbes со ссылкой на источники. Это уже четвертое гражданство предпринимателя.

Минюст предложил исключить маркировку иноагентов при личном использовании соцсетей, оставив только при профессиональной деятельности. В Госдуме предложили запретить иноагентам преподавательскую и просветительскую деятельность.

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком по «санитарному делу». Она должна будет провести в колонии 21 день.

93% российских ветклиник заявили о дефиците медикаментов и вакцин. Чаще всего проблемы возникают с препаратами для общей анестезии и антибиотиками.

«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом из‑за санкций. Там отметили, что любой продолжительный экономический спад в РФ может оказать существенное негативное влияние на компанию.

Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей по иску Роскомнадзора. Сервис признали виновным в утечке персональных данных клиентов.

В России отменяют концерты «Машины времени». Лидер группы Андрей Макаревич выразил сожаление фанатам. «Давно живем. Будем жить дальше», — написал он.

Marvel с середины лета перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов российским издательствам. «Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего новинки и доптиражи по требованию Marvel будут невозможны», — заявил владелец магазина «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Джим Джармуш снял клип на трек Cat Power «A Pair of Brown Eyes», а FKA Twigs выпустила видео на песню «Oh My Love».

В сети появился новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер». В нем летчик путешествует во времени, встречая на своем пути инопланетян, роботов и команду повстанцев.