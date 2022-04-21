Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

Правительство Великобритании расширило список товаров, которые запрещено импортировать из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление британского Минфина и Министерства внешней торговли.

В список подсанкционных товаров добавили серебро, изделия из дерева и элитные продукты из России, включая икру. Кроме того, на 35 процентных пунктов повышены тарифы на продукцию из России и Беларуси стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов (170 млн долларов), включая алмазы и каучук.

По словам министра внешней торговли Британии Энн-Мари Тревельян, новые ограничения направлены на дальнейшую изоляцию российской экономики. Канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что объем продукции, на который распространяются запреты и повышенные тарифы, превысил 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов). «Мы твердо поддерживаем народ Украины», — подчеркнул он.

С 14 апреля Великобритания запретила импорт стали и железа из России, а также экспорт в РФ квантовых технологий и передовых материалов. В британских санкционных списках, связанных с действиями России, 1224 физических лица.

После начала «военной операции» на Украине Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР. Сейчас в отношении страны действует 9741 ограничительная мера. Больше всего санкций ввели США (1858), Великобритания (1334), Швейцария (1359), Канада (1198) и ЕС (1188).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что инфляция в России по итогам года составит 17–20%. Минфин и Минэкономразвития ожидают падения ВВП более чем на 10%.