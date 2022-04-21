93% российских ветклиник заявили о дефиците препаратов и вакцин

Более 93% представителей ветклиник в России сообщили о дефиците препаратов и вакцин за последний месяц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union.

Эксперты опросили представителей более 100 ветклиник по всей стране. Препаратов для проведения общей анестезии не хватает более чем в 80% учреждений, антибиотиков — в 50%. О дефиците противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных препаратов заявили по 20% опрошенных.

«Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен», — говорится в отчете Vet Union.

Отмечается, что по большей части дефицит коснулся препаратов для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек.