Минюст предложил исключить маркировку иноагентов при личном использовании соцсетей

Минюст России предложил исключить маркировку иностранных агентов в соцсетях для личного пользования и оставить только при профессиональной деятельности. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко, пишет «Коммерсант».

Кроме того, Минюст предложил упростить отмену решения о признания иноагентом, если была совершена ошибка. «Причем этот упрощенный порядок допускает возможность некого обнуления нахождения (в реестре). Ведь ошибка может быть в любом (органе), и в судах ошибки существуют», — сказал Свириденко.

Тем временем думская Комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. По словам главы комиссии Василия Пискарева, документ внесут в Госдуму на следующей неделе.

Законопроект предлагает создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех существующих. Кроме того, инициатива запрещает иноагентам вести преподавательскую и просветительскую деятельность, заниматься воспитательной работой и получать государственную финансовую поддержку.

Сейчас физлица-иностранные агенты должны как и СМИ маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы. Также им необходимо регулярно отчитываться Минюсту о своих доходах и расходах. За нарушение требований может грозить до пяти лет лишения свободы.