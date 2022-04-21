В России отменяют концерты «Машины времени»

Концерты группы «Машина времени» в России отменяются. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель коллектива.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич у себя в телеграме кратко изложил историю отмен концертов группы.

«Первые запреты пошли в конце семидесятых — мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать было не очень просто — мы нигде не состояли. В конце 1979-го оказались в Росконцерте, и красивая жизнь длилась до 1982-го. „Рагу из синей птицы“. На полгодика нас закрыли. Дальше все было чудесно до 2014-го — Крым, Донбасс.

Годика на полтора нас записали в „друзья хунты“. Прошло и это. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — написал он.

После начала российской «военной операции» на Украине Андрей Макаревич несколько раз высказался за мирное решение конфликта. Связана ли с этим отмена концертов, не отмечается.