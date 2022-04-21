перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России 16:06
В России отменяют концерты «Машины времени» 16:00
Michael Miller/Wikimedia Commons
Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в НХЛ 15:41
Опрошенные Центробанком аналитики допустили разгон инфляции в России до 22% 15:38
Marvel прекратит продавать лицензии на комиксы российским издательствам 14:47
93% российских ветклиник заявили о дефиците препаратов и вакцин 14:46
The Smashing Pumpkins закончили работу над своим 12-м альбомом. В него войдут 33 трека 14:44
Россия закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Пскове и Петербурге 14:39
FIFA/YouTube
«Спорт-Экспресс»: провайдер технологии видеоповторов в футболе может прекратить работу в России 14:06
Минпромторг: IKEA и Inditex ищут способы снова открыть магазины в России 14:01
Великобритания ввела санкции против гендиректора РЖД и концерна «Калашников» 13:24
Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» из‑за утечки данных 13:05
Режиссер Клаус Гут отказался получать «Золотую маску» за оперу «Саломея» 13:01
Outreach Pete/Wikimedia Commons
Суд в Москве оштрафовал Google на 11 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации 12:31
Производитель Ariel, Tide, Always и Gillette допускает уход с российского рынка 12:10
Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок в колонии 11:47
«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом 11:30
В России выявили 8875 новых случаев коронавируса 11:11
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» на 2023 год 10:37
Нацбанк Чехии отозвал лицензию у местного подразделения Сбербанка 10:13
Отключить рекламу

Россия закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Пскове и Петербурге

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

МИД России отозвал разрешение на деятельность дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Петербурге и Пскове. Об этом говорится на сайте министерства.

Работу должны прекратить генеральные консульства трех стран в Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии в Пскове. Все дипломаты этих миссий объявлены персонами нон грата, их технические работники, не являющиеся гражданами РФ, — «неприемлемыми» лицами.

МИД РФ объяснил закрытие дипмиссий принципом взаимности, «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В начале апреля страны Балтии закрыли российские консульства в Клайпеде (Литва), Лиепае и Даугавпилсе (Латвия), Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Тарту (Эстония).

С начала «военной операции» России на Украине страны ЕС выслали в общей сложности несколько сотен российских дипломатов. Москва отвечает на это зеркальными мерами.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД России
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить