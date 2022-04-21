Россия закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Пскове и Петербурге

МИД России отозвал разрешение на деятельность дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Петербурге и Пскове. Об этом говорится на сайте министерства.

Работу должны прекратить генеральные консульства трех стран в Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии в Пскове. Все дипломаты этих миссий объявлены персонами нон грата, их технические работники, не являющиеся гражданами РФ, — «неприемлемыми» лицами.

МИД РФ объяснил закрытие дипмиссий принципом взаимности, «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В начале апреля страны Балтии закрыли российские консульства в Клайпеде (Литва), Лиепае и Даугавпилсе (Латвия), Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Тарту (Эстония).

С начала «военной операции» России на Украине страны ЕС выслали в общей сложности несколько сотен российских дипломатов. Москва отвечает на это зеркальными мерами.