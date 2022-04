Джим Джармуш снял клип на трек Cat Power «A Pair of Brown Eyes»

Американский кинорежиссер Джим Джармуш создал видео на трек «A Pair of Brown Eyes» инди-исполнительницы Шарлин Мари Маршалл, работающей под псевдонимом Cat Power. Ролик появился в ютьюб-аккаунте артистки.

«A Pair of Brown Eyes» — кавер на одноименную композицию британских фолк-панков The Pogues. Песня вошла в альбом Cat Power «Covers», выпущенный в январе 2022 года. Среди других музыкантов, чьи песни перезаписала певица, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей, сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико и американская рок-группа The Replacements.