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Джим Джармуш снял клип на трек Cat Power «A Pair of Brown Eyes»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:25

Американский кинорежиссер Джим Джармуш создал видео на трек «A Pair of Brown Eyes» инди-исполнительницы Шарлин Мари Маршалл, работающей под псевдонимом Cat Power. Ролик появился в ютьюб-аккаунте артистки.

«A Pair of Brown Eyes» — кавер на одноименную композицию британских фолк-панков The Pogues. Песня вошла в альбом Cat Power «Covers», выпущенный в январе 2022 года. Среди других музыкантов, чьи песни перезаписала певица, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей, сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико и американская рок-группа The Replacements.

Это не первый музыкальный клип на счету Джармуша. Среди его работ — видео на треки «The Lady Don’t Mind» Talking Heads, «It’s All Right with Me» Тома Уэйтса, а также ролик на песню «Steady, As She Goes» The Raconteurs — проекта Джека Уайта, который тот собрал в 2005 году, за 6 лет до распада The White Stripes.

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