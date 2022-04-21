перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Производитель Ariel, Tide, Always и Gillette допускает уход с российского рынка 12:10
Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок в колонии 11:47
«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом 11:30
В России выявили 8875 новых случаев коронавируса 11:11
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» на 2023 год 10:37
Нацбанк Чехии отозвал лицензию у местного подразделения Сбербанка 10:13
Tesla увеличила выручку до рекордных 18,8 млрд долларов 9:53
Binance ограничит доступ пользователям из России с активами более чем на 10 тыс. евро 9:40
СМИ: после обострения на Донбассе в Россию прибыли более 900 тыс. беженцев 9:18
rosy_ / Unsplash
США добавили в санкционные списки 29 россиян и 40 юрлиц 9:00
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило, что на съемках «Ржавчины» было небезопасно 2:30
В Мариуполе под обстрел попал корреспондент RT Борис Кузнецов 1:39
Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе. Его подозревают в вооруженном нападении 1:06
Партия «Яблоко» подала заявку на антивоенный марш в Москве 1 мая 0:20
У арестованной художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе Вчера в 23:24
Casino Connection/Flickr
Российские банки, попавшие под санкции, больше не смогут выпускать карты UnionPay Вчера в 22:45
«Электротеатр Станиславский» отменил спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата на актрису Вчера в 22:31
Сахар перестал дорожать в России — впервые с марта 2021-го Вчера в 22:31
Editors выпустили видео на новый трек «Heart Attack» Вчера в 20:52
«Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой после капремонта Вчера в 20:39
Отключить рекламу

«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:30

«Яндекс» приостановил многие запланированные инвестиции внутри страны и за рубежом из‑за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — сказано в заявлении компании.

Кроме того, «Яндекс» отозвал свой прогноз на 2022 год, так как на него «больше не следует полагаться».

В своем заявлении компания также поясняет, что санкции в отношении России могут негативно повлиять на бизнес электронной коммерции «Яндекса». Поэтому компания ожидает сокращения расходов потребителей.

Ранее «Яндекс» закрыл сервис «Инвестиции» из‑за санкций в отношении банка ВТБ. Из‑за них пользователи не могли полноценно управлять своими активами. К примеру, нельзя было торговать ценными бумагами иностранных компаний.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Банк ВТБ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить