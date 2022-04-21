«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом

«Яндекс» приостановил многие запланированные инвестиции внутри страны и за рубежом из‑за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — сказано в заявлении компании.

Кроме того, «Яндекс» отозвал свой прогноз на 2022 год, так как на него «больше не следует полагаться».

В своем заявлении компания также поясняет, что санкции в отношении России могут негативно повлиять на бизнес электронной коммерции «Яндекса». Поэтому компания ожидает сокращения расходов потребителей.

Ранее «Яндекс» закрыл сервис «Инвестиции» из‑за санкций в отношении банка ВТБ. Из‑за них пользователи не могли полноценно управлять своими активами. К примеру, нельзя было торговать ценными бумагами иностранных компаний.