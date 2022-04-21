Великобритания ввела санкции против гендиректора РЖД и концерна «Калашников»

Великобритания ввела санкции в отношении 26 физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАСС.

В список также попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, командующий Силами «специальных операций» Валерий Флюстиков, первый заместитель начальника Генштаба ВС России Николай Богданский и другие.

Кроме того, санкции приняты в отношении концерна «Калашников», ЦНИИмаша, НИТИ имени Александрова и ряда других оборонных НИИ.

Их активы будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

В настоящее время в санкционных списках Великобритании находятся более 1200 физических и юридических лиц. Они внесены туда в ответ на «военную операцию» России на территории Украины.