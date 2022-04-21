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«Провал миссии неизбежен»: вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51

Анимационная студия Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Мировая премьера анимационной картины запланирована на 15 июня 2022 года.

В ролике Лайтер оказывается в 4,2 млн световых лет от Земли вместе со своей командой. После целого года, проведенного на чужой планете, у летчика появляется возможность испытать гиперскоростной полет, который должен помочь вернуться им домой. Однако все идет наперекосяк и Лайтер перемещается во времени, встречая на своем пути инопланетян, роботов и команду повстанцев.

Режиссером мультфильма выступил Ангус МакЛейн, известный по мультфильму «В поисках Дори». Сценарий написал Пит Доктер. Главного героя озвучил Крис Эванс («Первый мститель»). Также над картиной работали Кеке Палмер, Дейл Соулс, Тайка Вайтити, Питер Сон и Узо Адуба.

«Когда мы создавали первую „Историю игрушек“, мы придумали Базза Лайтера с мыслью, что он будет игрушкой, основанной на каком‑то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера. И вот спустя столько лет мы решили снять этот фильм», — рассказал Доктер.

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