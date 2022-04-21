«Провал миссии неизбежен»: вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Анимационная студия Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Мировая премьера анимационной картины запланирована на 15 июня 2022 года.

В ролике Лайтер оказывается в 4,2 млн световых лет от Земли вместе со своей командой. После целого года, проведенного на чужой планете, у летчика появляется возможность испытать гиперскоростной полет, который должен помочь вернуться им домой. Однако все идет наперекосяк и Лайтер перемещается во времени, встречая на своем пути инопланетян, роботов и команду повстанцев.