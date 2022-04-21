Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок в колонии

Пресненский суд Москвы заочно заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на реальный срок из‑за систематический нарушений. Сама девушка на заседание не явилась, сообщает ТАСС.

«Взять Алехину под стражу в момент задержания», — огласил судья.

Участница Pussy Riot должна будет провести под стражей неотбытую часть наказания по «санитарному делу» — 21 день.

5 апреля столичное управление ФСИН подало ходатайство о замене срока Алехиной с условного на реальный. С какими основаниями ведомство обратилось в суд, неизвестно.

9 апреля девушка срезала с ноги свой браслет слежения. О своем поступке она сразу же проинформировала инспектора. ФСИН пригрозила заменить активистке наказание в виде ограничения свободы на реальный срок.

Алехина проходит виновной по части четвертой статьи 33 и части первой статьи 236 УК. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей. 10 сентября 2021 года участницу Pussy Riot приговорили к году ограничения свободы.