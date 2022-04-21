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Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Денис Ламехов
Сегодня в 18:08

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к предпринимателю и его бизнесу.

Так, согласно сообщению издания, Дуров является гражданином четырех стран: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

По словам собеседника Forbes, близкого к Telegram, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Для путешествий и бизнес-поездок он использует паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и Франции, а «документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», отметил источник.

Он добавил: «Павел не путешествует в Россию и не держит каких‑либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%». Срок действия российского паспорта Дурова истек, заявил собеседник Forbes.

Штаб-квартира Telegram с 2017 года находится в Дубае. Она располагается в свободной экономической зоне Dubai Media City.

Гражданство государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 году. В августе 2021 года в Официальном журнале Французской Республики появилась запись, согласно которой человек по имени Павел Дуров, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде, стал гражданином Франции.

В середине апреля 2022 года Дуров попросил Forbes не называть его российским предпринимателем.

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