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Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» из‑за утечки данных

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:05

Мировой суд в Москве по заявлению Роскомнадзора оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» из‑за утечки персональных данных в открытый доступ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, сервис допустил утечку, попав под действие части 1 статьи 13.11 КоАП. Максимальное наказание по статье — штраф 100 тыс. рублей.

Ранее пользователи «Еды», личные данные которых утекли в сеть, обратились в суд с коллективным иском против сервиса. В Замоскворецкий районный суд Москвы обратились 33 человека, еще около 300 человек выразили желание присоединиться к нему.

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Тогда же «Сетевые свободы» объявили о старте сбора обращений граждан, которые нашли себя в утекших данных.

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