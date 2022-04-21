Опрошенные Центробанком аналитики допустили разгон инфляции в России до 22%

В рамках ежемесячного опроса Банка России экономисты из 27 различных организаций, включая НИУ ВШЭ и JPMorgan, допустили разгон инфляции в России в 2022 году до 22%. Документ опубликован на сайте ЦБ.

Эта цифра хуже мартовских прогнозов: первый после введения жестких санкций опрос Центробанка выявил, что аналитики ждали инфляцию на уровне 20%. Ожидания по падению ВВП также ухудшились: 9,2% в апреле против 8% в марте.

В 2023 году эксперты ожидают инфляцию на отметке 7,6%, в 2024-м — 5,0%. Прогноз по уровню ВВП на указанные годы выглядит так: отсутствие динамики в 2023-м и рост на 1,7% в 2024-м.

Банк России начал публиковать результаты макроэкономического опроса аналитиков в июне 2021 года. Собственный обновленный среднесрочный макропрогноз ведомство выпустит 29 апреля.