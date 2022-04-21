Marvel прекратит продавать лицензии на комиксы российским издательствам

Marvel с лета прекратит продавать лицензии на комиксы российским издательствам на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на владельца магазина комиксов «Чук и Гик» Ивана Чернявского.

По его словам, представители компании разослали российским партнерам письмо о приостановке сотрудничества. «Разные издатели трактуют содержание письма по-разному, есть также вероятность, что есть разные его варианты для разных партнеров», — написал Чернявский в своем телеграм-канале.

По его словам, все письма сходятся в одном — в середине лета Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. «Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего новинки и доптиражи по требованию Marvel будут невозможны», — добавил предприниматель.

Чернявский отметил, что это серьезный удар по рынку, но не фатальный. В настоящее время на российском рынке остаются популярные японские издательства.

Ранее «ЛитРес» и MyBook сняли с продажи серию книг о Гарри Поттере по решению правообладателя. Однако бумажные книги о волшебнике продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.