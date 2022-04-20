перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Editors выпустили видео на новый трек «Heart Attack» 20:52
«Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой после капремонта 20:39
Уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика, арест Эзры Миллера и другие новости дня
20:24 дайджест
Россия передала Китаю перечень секторов рынка, которые покинули западные компании 20:19
Производитель сигарет Davidoff и West вышел из своего бизнеса в России 19:44
Raph_PH/Wikimedia
Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile анонсировала дебютный альбом и выпустила новый трек 19:10
Евгений Цыганов, «Саломея» и «Чайка»: лауреаты премии «Золотая маска-2022» 18:51
В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон ТВ». Оно выходит с маркировкой 18+ 18:18
В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии 18:07
Суд обязал блогера выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма по делу о клевете 18:04
FT: остановившие работу в России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тыс. работников 17:47
СК возбудил уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика «Большая мать» 17:30
Roger Woolman/Wikimedia
Пит Доэрти анонсировал выход новой книги мемуаров «A Likely Lad» 17:13
В школах России начнут вести уроки о целях и задачах «спецоперации» на Украине 17:11
Экс-депутата Заксобрания Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения 16:43
Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции» 16:19
«Гоголь-центр» покажет премьеру спектакля по пьесе Андрея Вознесенского. Музыку написали Shortparis 15:58
Пресс-материалы
Кофейня, книги и винил: в ДК «Рассвет» откроется новое пространство «КОДА» 15:55
ЦБ продлил действие нулевых тарифов для банков в Системе быстрых платежей до июля 2024-го 15:18
Владелец Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear рассчитывает вернуться на российский рынок 15:00
Отключить рекламу
Дайджест

Уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика, арест Эзры Миллера и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:24

Суд признал законным штраф за плакат «***\ *****». Там заявили, что пятиконечные звезды — это символ Рабоче-крестьянской армии.

Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход» (признана иноагентом), покинула Россию после начала «военной операции». Организация продолжит оказывать юридическую и психологическую помощь из‑за рубежа.

Экс-депутата Заксобрания и оппозиционера Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков. Он был освобожден в зале суда, поскольку судом было учтено время, которое Резник провел под домашним арестом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за скульптуры «Большая мать» Олега Кулика. Дело завели по части третьей («Осквернение символов воинской славы») статьи 354.1 («Реабилитация нацизма»).

Суд признал законной блокировку радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов заявил, что редакция планирует оспорить это решение.

Россия ужесточит правила получения виз для журналистов из «недружественных стран» в качестве ответной меры на действия ЕС. Они будут получать одноразовые визы с увеличенным визовым сбором.

Еще несколько компаний объявили о частичном сокращении либо приостановке бизнеса в России: General Motors решил окончательно свернуть свою деятельность в стране, Toshiba замораживает прием заказов и инвестиций, а Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro.

Немецкий производитель шин Continental, наоборот, возобновил производство в Калуге. Оно было остановлено в начале марта.

Компания Inditex (владеет Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti) заявила, что рассчитывает вернуться на российский рынок. По словам управляющего группы, работа холдинга в стране будет возобновлена «как только это станет возможным и позволят условия».

Работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского и других художников из собраний российских музеев не могут вывезти из Южной Кореи. Причина — нет подходящих грузовых рейсов в Россию.

Netflix заявил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март 2022 года из‑за растущей конкуренции. На фоне этой новости акции стриминговой платформы упали на 25,7%.

Эзру Миллера уже во второй раз арестовали на Гавайях. Он бросил стул в 26-летнюю девушку на вечеринке в частном доме.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Следственный комитет
ЕС
General Motors
Netflix
Люди
Олег Кулик
Алексей Венедиктов
Максим Резник
Казимир Малевич
Александр Родченко
Василий Кандинский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить