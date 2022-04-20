Уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика, арест Эзры Миллера и другие новости дня

Суд признал законным штраф за плакат «***\ *****». Там заявили, что пятиконечные звезды — это символ Рабоче-крестьянской армии.

Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход» (признана иноагентом), покинула Россию после начала «военной операции». Организация продолжит оказывать юридическую и психологическую помощь из‑за рубежа.

Экс-депутата Заксобрания и оппозиционера Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков. Он был освобожден в зале суда, поскольку судом было учтено время, которое Резник провел под домашним арестом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за скульптуры «Большая мать» Олега Кулика. Дело завели по части третьей («Осквернение символов воинской славы») статьи 354.1 («Реабилитация нацизма»).

Суд признал законной блокировку радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов заявил, что редакция планирует оспорить это решение.

Россия ужесточит правила получения виз для журналистов из «недружественных стран» в качестве ответной меры на действия ЕС. Они будут получать одноразовые визы с увеличенным визовым сбором.

Еще несколько компаний объявили о частичном сокращении либо приостановке бизнеса в России: General Motors решил окончательно свернуть свою деятельность в стране, Toshiba замораживает прием заказов и инвестиций, а Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro.

Немецкий производитель шин Continental, наоборот, возобновил производство в Калуге. Оно было остановлено в начале марта.

Компания Inditex (владеет Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti) заявила, что рассчитывает вернуться на российский рынок. По словам управляющего группы, работа холдинга в стране будет возобновлена «как только это станет возможным и позволят условия».

Работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского и других художников из собраний российских музеев не могут вывезти из Южной Кореи. Причина — нет подходящих грузовых рейсов в Россию.

Netflix заявил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март 2022 года из‑за растущей конкуренции. На фоне этой новости акции стриминговой платформы упали на 25,7%.

Эзру Миллера уже во второй раз арестовали на Гавайях. Он бросил стул в 26-летнюю девушку на вечеринке в частном доме.