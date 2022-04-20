Россия ужесточит правила для въезда журналистов из «недружественных стран»

Россия ужесточит правила получения виз для журналистов из «недружественных стран». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД Евгения Иванова.

Он уточнил, что это ответная мера на действия ЕС и примкнувших к нему стран, которые усложнили въезд для предпринимателей из России.

По словам Иванова, журналисты будут получать однократные визы. Кроме того, для них увеличится визовый сбор.

4 апреля президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера из‑за недружественных действий иностранных государств.

Указ коснулся членов официальных делегаций стран ЕС и журналистов. Также был приостановлен безвизовый въезд в Россию для обладателей дипломатических паспортов.