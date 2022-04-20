Суд признал законным штраф за плакат «*** *****». Звездочки сочли символом Рабоче-крестьянской армии

Ленинский районный суд Иваново отклонил иск Михаила Гусева, который хотел обжаловать задержание и административный протокол за плакат «* ***». В качестве аргумента, почему задержание было законным, суд сказал, что пятиконечная звезда — важный идеологический символ. Копию документа опубликовал активист Сергей Римский.

«Согласно источнику „Википедия“, пятиконечная звезда — широко распространенная во всем мире идеограмма, является важным идеологическим символом. В Советской России впервые использована на военной форме кронштадтских моряков, впоследствии символ использовался Рабоче-крестьянской красной армией, с 1946 года — Советской армией, вышеуказанный символ для большинства граждан ассоциируется с военной тематикой», — говорится в решении суда.

Также в документе сказано, что восемь звездочек схожи с распространенным в интернете призывом «Нет войне». А полицейские задержали Гусева, поскольку сочли, что одиночный пикет мог спровоцировать противоправные действия по отношению к нему со стороны лиц, не разделяющих его взгляды, сказано в документе.

Как уточняет «Медиазона»*, полицейские задержали Гусева 12 марта и составили на него протокол по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Меньше чем через неделю он вновь вышел на пикет, но уже с пустым плакатом. Тогда Гусева тоже задержали, но отпустили из ОВД без протокола.

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