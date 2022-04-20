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Владелец Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear рассчитывает вернуться на российский рынок

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Испанская компания Inditex, которая владеет рядом крупных сетей магазинов одежды Zara, Bershka, Stradivarius и других, рассчитывает возобновить деятельность в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющего группы Оскара Гарсиа Масейраса.

По его словам, Inditex вернется в Россию, «как только это будет возможным и позволят условия». Компания продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Всего сеть насчитывает около 7000 магазинов примерно в 100 странах. Доля российского подразделения в общем объеме операционной прибыли Inditex составляет 8,5%.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объявили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel. Mercedes-Benz приостановила поставки легковых машин и фургонов. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.

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