Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов застряли в Южной Корее

Произведения из собраний российских музеев, участвовавшие в выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» в Сеуле, временно не могут вывезти назад в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов, корейскую компанию «Хангук Ильбо».

Неназванный представитель корпорации сообщил агентству: «На данный момент нет подходящих авиарейсов в Россию, поэтому мы ищем другие пути. Из‑за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые. Но так как в Korean Air и других авиакомпаниях сейчас не проводят грузовые рейсы в Россию, отправка самолетом затруднительна, и мы ищем другие варианты».

В экспозиции участвовали работы «Импровизация № 217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Натальи Гончаровой и «Беспредметная композиция» Александра Родченко.

Они принадлежат собраниям Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.

Посольство России в Сеуле сообщило, что сейчас в Корее находятся сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Они проверяют состояние предметов искусства и готовят их к транспортировке.

Директор ЕМИИ Никита Корытин заявил, что работы вернутся в Россию к концу апреля. Он добавил: «Никто не создает искусственно никакие препятствия, существуют ровно те препятствия, которые сейчас существуют во всем мире по отношению к доставке чего‑либо в Россию. Никаких дополнительных осложнений с таможней, с выдачей предметов нет. <…> Мы рассматриваем разные логистические решения, на текущий момент есть до трех различных вариантов».

Южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines приостановили рейсы в Россию в начале марта. Они перенаправляют рейсы в Европу и Соединенные Штаты в обход российского неба.