перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Петербурга продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса. Она заменит граффити 14:24
В Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель съел 25 штук за 1,5 минуты 14:14
Continental возобновил производство шин в России 13:52
Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов застряли в Южной Корее 12:59
Anacondaz, «Кис-кис» и Алена Швец выступят на фестивале в московском Музее стрит-арта 12:52
Суд признал законной блокировку «Эха Москвы» 12:21
Материалы организаторов
В Московском планетарии состоится иммерсивный концерт «Увидеть музыку» 12:03
Мария Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам 11:48
СМИ: российских и белорусских теннисистов не допустят до Уимблдона 11:39
В России выявили 9195 новых случаев коронавируса 11:16
«Коммерсант»: дефицит ИТ-специалистов в России может смениться их переизбытком 10:49
Cristi Ursea/Unsplash
Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro в Россию 10:11
В этом сезоне на велосипед планируют сесть 43% россиян 9:56
Netflix потерял 200 тыс. пользователей за квартал. На фоне этого акции компании упали на 25,7% 9:11
Toshiba приостанавливает деятельность в России 8:38
Эзру Миллера вновь арестовали на Гавайях. Он бросил стул в женщину 2:52
Алмо/YouTube
«Кто был прав в той войне? Вместе плачут на костях»: Алмо выпустил клип на трек «2022» 2:07
«Коммерсант»: General Motors окончательно покинет Россию 1:18
Минкультуры уволило сотрудника, допустившего в прокат фильм Пола Верхувена «Искушение» 0:22
В Израиле отменили концерты Нурлана Сабурова после инцидента на шоу в США Вчера в 23:32
Отключить рекламу

Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов застряли в Южной Корее

Денис Ламехов
Сегодня в 12:59

Произведения из собраний российских музеев, участвовавшие в выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» в Сеуле, временно не могут вывезти назад в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов, корейскую компанию «Хангук Ильбо».

Неназванный представитель корпорации сообщил агентству: «На данный момент нет подходящих авиарейсов в Россию, поэтому мы ищем другие пути. Из‑за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые. Но так как в Korean Air и других авиакомпаниях сейчас не проводят грузовые рейсы в Россию, отправка самолетом затруднительна, и мы ищем другие варианты».

В экспозиции участвовали работы «Импровизация № 217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Натальи Гончаровой и «Беспредметная композиция» Александра Родченко.

Они принадлежат собраниям Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.

Посольство России в Сеуле сообщило, что сейчас в Корее находятся сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Они проверяют состояние предметов искусства и готовят их к транспортировке.

Директор ЕМИИ Никита Корытин заявил, что работы вернутся в Россию к концу апреля. Он добавил: «Никто не создает искусственно никакие препятствия, существуют ровно те препятствия, которые сейчас существуют во всем мире по отношению к доставке чего‑либо в Россию. Никаких дополнительных осложнений с таможней, с выдачей предметов нет. <…> Мы рассматриваем разные логистические решения, на текущий момент есть до трех различных вариантов».

Южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines приостановили рейсы в Россию в начале марта. Они перенаправляют рейсы в Европу и Соединенные Штаты в обход российского неба.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить