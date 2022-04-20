Continental возобновил производство шин в России

Германский концерн Continental возобновил производство шин в Калуге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ООО «Континентал Калуга».

«Запуск производства осуществляется в целях пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения текущего спроса на первичном и вторичном рынках», — рассказал сотрудник компании.

9 марта Continental временно приостановил производство на территории России. Тогда в компании заявили, что выплатят сотрудникам 2/3 от средней зарплаты за простой.

Кроме того, концерн обещал продолжать выполнять обязанности перед своими клиентами и отгружать продукцию со склада.

Continental владеет двумя предприятиями в Калуге: заводом по производству шин и заводом автомобильных комплектующих ContiTech. Кроме того, компания управляет заводом по производству автомобильных технологий в Татарстане.