Экс-депутата Заксобрания Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения

Октябрьский районный суд Петербурга признал виновным бывшего депутата Законодательного собрания и оппозиционера Максима Резника в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в колонии-поселении», — сказано в сообщении.

Однако Резник был освобожден в зале суда, поскольку было учтено время, которое он провел под домашним арестом.

По версии следствия, экс-депутат приобрел у своего родственника 18 грамм марихуаны, которые нашли в банке из‑под конфет «Ментос» во время обыска.

По данным «Фонтанки», понятыми стали Игорь Мальцев и Андрей Невзоров — бывшие полицейские. Они самостоятельно приехали на место проведения обыска, ведя при этом видеосъемку.

Свою вину Резник не признал и назвал процесс сфабрикованным. Из‑за ареста оппозиционер отказался участвовать в выборах.