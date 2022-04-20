перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции» 16:19
«Гоголь-центр» покажет премьеру спектакля по пьесе Андрея Вознесенского. Музыку написали Shortparis 15:58
Пресс-материалы
Кофейня, книги и винил: в ДК «Рассвет» откроется новое пространство «КОДА» 15:55
ЦБ продлил действие нулевых тарифов для банков в Системе быстрых платежей до июля 2024-го 15:18
Владелец Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear рассчитывает вернуться на российский рынок 15:00
Суд признал законным штраф за плакат «*** *****». Звездочки сочли символом Рабоче-крестьянской армии 15:00
Россия ужесточит правила для въезда журналистов из «недружественных стран» 14:40
Петербургский дневник/YouTube
Власти Петербурга продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса. Она заменит граффити 14:24
В Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель съел 25 штук за 1,5 минуты 14:14
Continental возобновил производство шин в России 13:52
Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов застряли в Южной Корее 12:59
Anacondaz, «Кис-кис» и Алена Швец выступят на фестивале в петербургском Музее стрит-арта 12:52
Суд признал законной блокировку «Эха Москвы» 12:21
Материалы организаторов
В Московском планетарии состоится иммерсивный концерт «Увидеть музыку» 12:03
Мария Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам 11:48
СМИ: российских и белорусских теннисистов не допустят до Уимблдона 11:39
В России выявили 9195 новых случаев коронавируса 11:16
«Коммерсант»: дефицит ИТ-специалистов в России может смениться их переизбытком 10:49
Cristi Ursea/Unsplash
Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro в Россию 10:11
В этом сезоне на велосипед планируют сесть 43% россиян 9:56
Отключить рекламу

Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:19

Команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* в полном составе уехала из России после начала «военной операции» на Украине. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на представителей организации.

В какую страну уехали сотрудники, не сообщается из соображений их безопасности. По словам исполнительного директора «Выхода» Александра Воронова, с началом «военной операции» продолжать работу из России в организации не могут.

«Мы выбрали продолжать работу из‑за границы, чтобы быть честными с собой и с нашими благополучателями и чтобы иметь возможность продолжать делать то, в важность чего мы искренне верим», — отметил он.

«Выход» при этом продолжит оказывать психологическую и юридическую помощь, а адвокаты будут защищать доверителей в судах и госорганах. Комьюнити-центр работать перестанет. В ЛГБТ-инициативной группе отмечают, что релокация позволила вырасти организации из региональной в международную.

* «Выход» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Воронов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить