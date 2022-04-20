Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции»

Команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* в полном составе уехала из России после начала «военной операции» на Украине. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на представителей организации.

В какую страну уехали сотрудники, не сообщается из соображений их безопасности. По словам исполнительного директора «Выхода» Александра Воронова, с началом «военной операции» продолжать работу из России в организации не могут.

«Мы выбрали продолжать работу из‑за границы, чтобы быть честными с собой и с нашими благополучателями и чтобы иметь возможность продолжать делать то, в важность чего мы искренне верим», — отметил он.

«Выход» при этом продолжит оказывать психологическую и юридическую помощь, а адвокаты будут защищать доверителей в судах и госорганах. Комьюнити-центр работать перестанет. В ЛГБТ-инициативной группе отмечают, что релокация позволила вырасти организации из региональной в международную.

* «Выход» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.