«Коммерсант»: General Motors окончательно покинет Россию

Американский автомобильный концерн General Motors решил окончательно остановить свою деятельность в России, прекратить поставки машин дилерам и уволить всех сотрудников. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, дилерам уже отправили уведомления о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Причиной такого решения стали «американские и международные санкции», связанные со «спецоперацией» России на Украине.

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что им не компенсируют вложения в дилерские центры, которые недавно «переделывались под новые требования импортера». В 2015 году GM частично компенсировал партнерам затраты, когда сворачивал производство в России.

General Motors станет первым зарубежным автоконцерном, который уйдет с российского рынка после начала «спецоперации». Официально компания пока не подтверждает уход.

«GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. С учетом продолжающегося ухудшения ситуации (на Украине — ИФ) компания приняла решение продлить остановку деятельности в России», — сказал представитель GM.

Автоконцерну General Motors принадлежат марки Buick, Cadillac, Chevrolet. Автомобили двух последних брендов ранее поставлялись в Россию. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые три месяца 2022 года в стране было продано 428 машин.