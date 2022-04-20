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СК возбудил уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика «Большая мать»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:30

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за демонстрации скульптуры «Большая мать» художника Олега Кулика. Сперва «АртГид» и журналистка Анна Монгайт написали, что дело завели на самого художника. RTVI со ссылкой на искусствоведа и журналиста Ксению Коробейникову сообщил, что процессуальный статус Кулика неизвестен.

Дело завели по части третьей («Осквернение символов воинской славы») статьи 354.1 («Реабилитация нацизма»). Максимальное наказание — три года лишения свободы. Кулика забрали на допрос в Следственный комитет.

«Большая мать» была создана еще в 2018 году. Но в Госдуме и Совфеде обратили внимание на нее в апреле, во время выставки «Арт Москва». Парламентарии сочли, что скульптура «издевательская и отвратительная» пародия на «Родину-мать» Вучетича, не допустимая во время «военной операции».

Депутат Александр Хинштейн потребовал от СК и Генпрокуратуры возбудить на художника уголовное дело об осквернении символов воинской славы РФ.

Сам Кулик сказал «Известиям», что «Большая мать» символизирует конфликт мужчины и женщины и их неразрывную связь. «Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба. Это вечная любовь и ненависть, вокруг которых вертится мир», — заявил он.

«Мне бы хотелось спросить у человека, который сейчас трактовал скульптуру именно так, почему он увидел в ней это. Впрочем, в любой художественной работе сейчас можно найти „что‑то такое“. Например, „Последний день Помпеи“ Брюллова тоже у кого‑нибудь вызовет ассоциацию с недавними событиями», — добавил художник.

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