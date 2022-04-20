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Эзру Миллера вновь арестовали на Гавайях. Он бросил стул в женщину

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:52

Американского актера Эзру Миллера арестовали на Гавайях — уже во второй раз за прошедший месяц. Кинозвезде предъявили обвинение в нападении второй степени. Об этом сообщил Rolling Stone.

По информации полиции, Миллер бросил стул в 26-летнюю девушку на вечеринке в частном доме. Актер, как пояснило издание, разозлился после того, как его попросили уйти. Стул ударил девушку по голове и разбил ей лоб.

Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Миллер же был арестован через 20 минут после инцидента по пути с вечеринки. Актера освободили той же ночью после того, как полицейские провели совещание с прокурорами.

Однако расследование случившегося продолжается. Кроме того, за последние недели Миллер неоднократно попадал во внимание правоохранителей. На него жаловались по меньшей мере десять раз, но прочие инциденты были незначительными. Например, артиста обвиняли в том, что он снимал видео с незнакомыми людей на заправке или спорил с прохожими.

Самое серьезное происшествие произошло с Миллером в конце марта. Тогда актер был арестован за хулиганство после того, как отнял микрофон у девушки в караоке, а затем набросился на играющего в дартс в баре мужчину.

Миллера арестовала местная полиция, но вскоре актер был освобожден под залог в 500 долларов. Ему вынесли обвинения по двум пунктам: мелкое хулиганство и харрасмент. После этого студия Warner Bros. приостановила работу над кинопроектами с участием Миллера.

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