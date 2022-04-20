перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд признал законной блокировку «Эха Москвы» 12:21
Материалы организаторов
В Московском планетарии состоится иммерсивный концерт «Увидеть музыку» 12:03
Мария Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам 11:48
СМИ: российских и белорусских теннисистов не допустят до Уимблдона 11:39
В России выявили 9195 новых случаев коронавируса 11:16
«Коммерсант»: дефицит ИТ-специалистов в России может смениться их переизбытком 10:49
Cristi Ursea/Unsplash
Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro в Россию 10:11
В этом сезоне на велосипед планируют сесть 43% россиян 9:56
Netflix потерял 200 тыс. пользователей за квартал. На фоне этого акции компании упали на 25,7% 9:11
Toshiba приостанавливает деятельность в России 8:38
Эзру Миллера вновь арестовали на Гавайях. Он бросил стул в женщину 2:52
Алмо/YouTube
«Кто был прав в той войне? Вместе плачут на костях»: Алмо выпустил клип на трек «2022» 2:07
«Коммерсант»: General Motors окончательно покинет Россию 1:18
Минкультуры уволило сотрудника, допустившего в прокат фильм Пола Верхувена «Искушение» 0:22
В Израиле отменили концерты Нурлана Сабурова после инцидента на шоу в США Вчера в 23:32
Производитель ПО SAP уйдет из России Вчера в 22:52
Derekhennen/Twitter
В честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножек Вчера в 22:30
Альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines Вчера в 22:07
В Ханты-Мансийске на студентку из Замбии завели уголовное дело. Она станцевала у Вечного огня Вчера в 21:11
Гимн России в каждой школе, закрытие сервиса «VK Работа» и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Отключить рекламу

Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro в Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Danone прекратила импорт минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание», — сказано в заявлении французской компании.

Ранее Danone заявляла о прекращении новых инвестиций в стране, включая вложения в рекламу и продвижение.

2 марта компания сообщила, что не планирует прерывать деятельность в России и уходить с рынка страны. «На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — отмечали в пресс-службе Danone.

В России Danone владеет 13 заводами, в штате производителя 7000 человек. Компания выпускает продукцию под брендами Actimel, Danone, «Простоквашино», «Активиа», «Растишка», «Тема» и другими.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить