Danone прекратила импорт продукции Evian и Alpro в Россию

Danone прекратила импорт минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание», — сказано в заявлении французской компании.

Ранее Danone заявляла о прекращении новых инвестиций в стране, включая вложения в рекламу и продвижение.

2 марта компания сообщила, что не планирует прерывать деятельность в России и уходить с рынка страны. «На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — отмечали в пресс-службе Danone.

В России Danone владеет 13 заводами, в штате производителя 7000 человек. Компания выпускает продукцию под брендами Actimel, Danone, «Простоквашино», «Активиа», «Растишка», «Тема» и другими.