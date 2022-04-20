Netflix потерял 200 тыс. пользователей за квартал. На фоне этого акции компании упали на 25,7%

Netflix заявил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

В нем отмечается, что стрим-сервис впервые за свою историю столкнулся со снижением числа подписчиков по всему миру. «Теперь Netflix готовится к тому, что ситуация может стать еще хуже из‑за прогнозируемой потери еще 2 млн подписчиков в период с апреля по июнь», — сказано в заявлении компании.

По данным The Wall Street Journal, такие ожидаемые потери связаны с растущей конкуренцией со стороны других платформ и с популярной практикой обмена аккаунтами среди пользователей. На фоне этих сообщений акции Netflix упали на 25,7% на предторгах.

Кроме того, агентство Bloomberg заявило, что из‑за оттока платных подписчиков стриминговый сервис планирует создать более дешевую версию своей платформы с рекламными вставками.