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Toshiba приостанавливает деятельность в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:38

Корпорация Toshiba приостанавливает прием заказов и инвестиций в Россию из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее разрешение конфликта», — сказано в заявлении японской компании.

В Toshiba отметили, что отправят 100 млн иен (62 млн рублей) через международные организации в качестве гуманитарной помощи Украине.

По данным компании, в минувшем финансовом году, который завершился 31 марта 2022 года, прибыль Toshiba от деятельности в России составила около 0,2% от общего уровня доходов.

После начала «военной операции» множество международных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, OBI, H&M, Uniqlo, Netflix, Nike, Kering, LVMH, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. По подсчетам Йельского университета, к 20 апреля о своем уходе из России объявили более 750 компаний.

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