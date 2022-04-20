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Суд признал законной блокировку «Эха Москвы» 12:21
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Суд признал законной блокировку «Эха Москвы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Таганский суд Москвы признал законной блокировку радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья отказала в удовлетворении иска о признании незаконными требований по ограничению доступа к ресурсу. Решение пока не вступило в силу и его можно обжаловать.

«Будем оспаривать», — написал в своем телеграм-канале бывший главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Также, по его словам, ходе суда выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидировать сайт «Эха» как СМИ. «А про радиостанцию „Эхо Москвы“ в своем представлении вообще не упоминала», — добавил журналист.

1 марта сайт «Эха» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Согласно сообщению Генпрокуратуры, на сайте «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Спустя два дня cовет директоров станции принял решение о ликвидации станции, а 5 марта разорвал контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

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