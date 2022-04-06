Жириновский умер, Гордона внесли в список террористов и другие новости дня

В возрасте 75 лет умер глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его должность на время займет Леонид Слуцкий.

Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Банки заморозят его средства и приостановят обслуживание его счетов.

Неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо, но возгорание быстро потушили. В еще одном доме телеведущего обнаружили исписанные стены, сообщили местные издания.

Канада добавила в санкционные списки 18 человек. Среди них девять россиян, включая бизнесменов Владимира Потанина, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова и Леонида Михельсона, а также девять граждан Беларуси.

США внесли даркнет-площадку Hydra Market в санкционный список. Таким образом власти страны пытаются пресечь распространение «вредноносных киберпреступных услуг и опасных наркотиков».

Франция отменила все ограничения на въезд для россиян. Сертификаты вакцинации, тесты и особые основания больше не нужны.

Временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 13 апреля. Минтранс пообещал выплатить субсидии закрытым на время аэропортам на юге.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ во внесудебном порядке. Из документа также следует, что ведомство может инициировать блокировку интернет-ресурсов за распространение фейков, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям.

Intel решил немедленно приостановить деятельность в России. 4 марта производитель уже остановил поставки в страну.

Новый препарат против коронавируса «Ковипир» могут ввести в гражданский оборот уже в мае. Его будут производить на заводе «Фармасинтеза» в Иркутске.

Певица Валерия запустит музыкальную социальную сеть Musicgram в течение 2–3 месяцев. По ее словам, это новая соцсеть для творчества, которая призвана объединить представителей российской креативной индустрии.

«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи серию книг о Гарри Поттере по решению правообладателя. Их можно успеть купить до 8 апреля со скидкой 25%.