В Думу внесли законопроект о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ

В Госдуму внесли законопроект, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ во внесудебном порядке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект также позволяет инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям.

Авторами документа выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России во главе с главой комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым. Он предлагает внести в закон о СМИ новую статью 56.2.

В проекте также описана процедура, согласно которой Генпрокуратура, выявив нарушение, направляет в РКН требование о признании регистрации СМИ недействительной. Ведомство в свою очередь это требование исполняет и прекращает действие лицензии на вещание.

О разработке проекта о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ стало известно 5 апреля.