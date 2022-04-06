Минтранс: закрытые аэропорты на юге России получат субсидии

Правительство выплатит субсидии временно закрытым аэропортам юга России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Министерства транспорта Виталия Савельева.

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили», — сказал Савельев.

24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины, Росавиация запретила полеты в ряд южных городов России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось семь раз. В последний раз решение продлили до 3.45 (по московскому времени) 13 апреля.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме.