Журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов

Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в официальный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

В список службы также был внесен украинский журналист Фахрудин Шарафмал. По закону банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по подозрению в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по признаку национальности и распространении фейков о действиях Вооруженных сил.

Кроме того, по данным следствия, журналист публично призвал к уничтожению россиян, а также сообщал «заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан» ВС.