Канада расширила свои санкционные списки на фоне «военной спецоперации» России на Украине. К нему добавилось 18 имен, пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Под ограничения попали, в том числе, девять россиян. Это бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон, начальник ГУ Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа синара» Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент «Марафон групп» Александр Винокуров.

Кроме того, в санкционные списки попали девять граждан Беларуси. В их числе заместители министра обороны Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко, а также Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Лицам из санкционных списков запрещен въезд в Канаду. Их возможные активы в стране будут заморожены.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.