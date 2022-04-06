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Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки Hydra Market

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:55

Министерство финансов США внесло в санкционный список даркнет-площадку Hydra Market. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Hygra Market, как считают большинство экспертов, является крупнейшей площадкой для наркоторговли и украденных данных. По мнению американских властей, руководство ей осуществлялось с территории России и других стран СНГ.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против крупнейший и наиболее известной в мире даркнет-площадки Hydra Market в рамках скоординированных международных усилий по пресечению распространения вредоносных киберпреступных услуг, опасных наркотиков и других незаконных предложений», — заявили в Минфине.

Включение в санкционный список предполагает заморозку активов площадки в США и запрет для американских физических и юридический лиц на ведение бизнеса с людьми, связанными с маркетплейсом. Последним запрещен въезд в США.

Ранее прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что в Германии конфисковали серверную структуру Hydra Market и изъяли биткоины на сумму в 23 млн евро. Маркетплейс был закрыт.

На площадке были зарегистрированы более 17 млн пользователей. Оборот Hydra Market c нелегальных продаж составил 1,34 млрд долларов в 2020 году. Расследование деятельности Hydra немецкие правоохранители совместно с несколькими госорганами США вели с августа 2021 года.

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