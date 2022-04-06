Умер Владимир Жириновский

В возрасте 75 лет умер глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, информацию подтвердили в думской фракции партии.

Володин написал: «Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России <…> Для нас всех — это невосполнимая потеря».

«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении ЛДПР.