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Умер Владимир Жириновский

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

В возрасте 75 лет умер глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, информацию подтвердили в думской фракции партии.

Володин написал: «Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России <…> Для нас всех — это невосполнимая потеря».

«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении ЛДПР.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу c заражением «Омикрон»-штаммом коронавируса. Телеграм-канал Mash писал, что у политика поражено 50–75% легких.

По официальным данным, состояние политика было стабильным, но источник ТАСС называл его «тяжелым», а собеседник РБК — «критическим».

В декабре прошлого года лидер ЛДПР рассказал, что еще не болел COVID-19 и сделал очередной бустер. По его словам, он сделал 8 прививок от коронавируса.

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