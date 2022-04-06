Лекарство от ковида «Ковипир» могут ввести в оборот в мае

Препарат против коронавируса «Ковипир» могут ввести в гражданский оборот уже в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компнаию «Фармасинтез», которая производит лекарство.

В сообщении отмечается, что препарат в капсулах будет производиться на одном из заводов «Фармасинтеза». Он находится в Иркутске.

4 апреля Минздар зарегистрировал препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19. Его регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2023 года.

«Ковипир» применяется для лечения легкого и среднего течения ковида у взрослых. В инструкции также отмечается, что препарат могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

В числе противопоказаний — повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, беременность или планирование беременности, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.