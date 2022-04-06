перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ограничение полетов на юг России продлевается до 13 апреля 9:11
Лекарство от ковида «Ковипир» могут ввести в оборот в мае 8:59
Twitter начал работать над кнопкой редактирования постов 8:47
Звезды «Криминального чтива» Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон вновь снимутся вместе 3:26
Warner Bros. Pictures/YouTube
HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи 2:53
Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки Hydra Market 1:55
Петербургский книжный магазин «Листва» сообщил о задержании сотрудников и изъятых книгах 0:57
В Чебоксарах запустили пилотный проект по регулярному исполнению гимна в школах 0:22
США, Великобритания и Австралия создадут совместно гиперзвуковое оружие Вчера в 23:01
Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте Вчера в 22:51
Минюст создал реестр физлиц-иноагентов. В него попали Евгений Киселев и Матвей Ганапольский* Вчера в 22:23
Джейсон Момоа снимется в сериале о колонизации Гавайев Вчера в 21:31
Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов Вчера в 20:51
«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции» Вчера в 20:26
Netflix и Apple+ отказались снимать байопик об Уилле Смите после скандала на «Оскаре» Вчера в 20:10
Закрытие даркнет-рынка Hydra, Илон Маск в совете директоров Twitter и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный Вчера в 19:53
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России Вчера в 19:00
Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes Вчера в 18:33
The Weeknd/YouTube
The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян Вчера в 18:26
Отключить рекламу

Лекарство от ковида «Ковипир» могут ввести в оборот в мае

Виктория Шанина
Сегодня в 8:59

Препарат против коронавируса «Ковипир» могут ввести в гражданский оборот уже в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компнаию «Фармасинтез», которая производит лекарство.

В сообщении отмечается, что препарат в капсулах будет производиться на одном из заводов «Фармасинтеза». Он находится в Иркутске.

4 апреля Минздар зарегистрировал препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19. Его регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2023 года.

«Ковипир» применяется для лечения легкого и среднего течения ковида у взрослых. В инструкции также отмечается, что препарат могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

В числе противопоказаний — повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, беременность или планирование беременности, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить