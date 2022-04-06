Временным руководителем фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы фракции Ярослава Нилова.

«На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого», — заявил Нилов.

Источник партии также рассказал ТАСС, что на данный момент думская фракция ЛДПР берет перерыв по всем организационным и кадровым решениям.

Слуцкий временно займет пост Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля после продолжительной болезни.