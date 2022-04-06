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Intel приостановит работу в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:45

Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel приостановит деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — сказано на сайте Intel.

4 марта компания остановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь. «Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом», — заявил производитель.

После начала «военной операции» на территории Украины многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, OBI, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.

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